Dany Meloul élue présidente des Médias Francophones Publics

Dany Meloul a déclaré : "Je suis honorée de la confiance exprimée par mes collègues dirigeants en me confiant la présidence des MFP. Les médias publics partout dans le monde sont sous pression pour démontrer leur pertinence, consolider leur financement et renouveler leur lien de confiance avec le public. Dans ce contexte, la solidarité, la collaboration et les échanges entre nos organisations sont plus précieux que jamais".

L'association Les Médias Francophones Publics regroupe les diffuseurs francophones : France Télévisions, Radio France, la Radio-Télévision Suisse (RTS), la Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF), ARTE, Radio-Canada, Télé-Québec, Groupe Média TFO, France Médias Monde, TV5Monde, TV5 Québec Canada, LCP-Assemblée nationale, Public Sénat et TV Monaco.