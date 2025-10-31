La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 31 Octobre 2025 - 13:10

CBC/Radio-Canada domine encore le Canada Podcast Ranker de Triton Digital


Triton Digital publie les résultats du Canada Podcast Ranker pour septembre 2025. CBC/Radio-Canada reste en tête avec 2.10 millions de téléchargements hebdomadaires moyens, devant Audioboom (1.10 million) et NPR (736 000). Le service Front Burner conserve la première place du classement national, tandis que "La revue de presse de Paul Arcand" reste leader francophone.


Selon les données du Canada Podcast Ranker mesuré par Podcast Metrics de Triton Digital, CBC/Radio-Canada demeure le premier réseau de vente du pays avec 2.10 millions de téléchargements hebdomadaires moyens. Il devance Audioboom, crédité de 1.10 million, et NPR, qui atteint 736 000 téléchargements.

Ces résultats confirment la position dominante de la radio publique canadienne dans la production et la diffusion de contenus audio numériques, soutenue par une offre multilingue et un réseau de distribution national. Dans le classement des podcasts canadiens anglophones, CBC/Radio-Canada occupe les trois premières positions avec "Front Burner", "The World This Hour" et "World Report".
Ces trois programmes conservent leurs places par rapport à août 2025, confirmant la forte audience des productions d’actualité quotidienne. Parmi les nouveautés, "See You in Court" (CBC/Radio-Canada) fait son entrée dans le classement national, tandis que "The Global Story "(BBC) apparaît pour la première fois dans le Top Canada Podcasts.

Une domination de Cogeco Media et Radio-Canada

Dans la section Canadian Made French Podcasts, "La revue de presse de Paul Arcand" (Cogeco Media) maintient sa première place, suivie du "Radiojournal" (Radio-Canada). "Mario Dumont" (QUB) progresse de trois positions et complète le podium.
Derrière ce trio, Benoît Dutrizac (+6) et Richard Martineau (+6) signent également de fortes hausses. Parmi les nouvelles entrées, on note "Balado Le Planif" (QUB), Synthèses (QUB), "Les filles du lunch" (Cogeco Media) et "La Zone à Marcoux" (Cogeco Media), confirmant la vitalité de la production francophone canadienne.
Les résultats publiés par Triton Digital reposent sur la méthodologie Podcast Metrics, certifiée par l’IAB Tech Lab et conforme aux directives IAB v2.20.
Tags : audience digitale, audience numérique, Cogeco Média, podcast, podcasts, Radio-Canada, Triton Digital



