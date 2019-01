Dans les coulisses du Salon de la Radio

Voilà un nouvel espace lounge et showcase de 250m² en partenariat avec Yacast et Société Ricard Live Music. Sonorisé par Yamaha, cette espace est celui des programmateurs musicaux, des attachés de presse, des labels et maisons de disques, des artistes… Bref, toutes celles et ceux qui, autour de la radio, se retrouvent pour encourager l’émergence de nouveaux talents et optimiser les programmations musicales. Attenant au Muzicenter Discovery, les Muzicenter Meetup proposeront des rencontres face à face entre labels et directeurs des programmes, à l’image des speed dating professionnels.