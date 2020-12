DKL présente ses voeux à ses auditeurs en vidéo

Le Groupe Tertio est propriétaire de DKL Dreyeckland, radio musicale historique alsacienne qui diffuse ses programmes à destination d’une cible adulte et de Cannes Radio, présente sur la Côte d’Azur, de Cannes à Menton, avec un programme destiné aux 25-40 ans. Il exploite également les fréquences de RTL2 dans le Haut-Rhin et en Franche-Comté, de Fun Radio en Franche-Comté et Cerise FM dans le Haut-Rhin, radio musicale destinée aux jeunes adultes.Pour le Groupe Tertio, le rachat de Radio Liberté a été l’opportunité de se développer dans le Nord de l’Alsace (Haguenau et Wissembourg) avec DKL Dreyeckland dont le format et la cible sont proches de ceux de Radio Liberté. DKL Dreyeckland partage depuis le 7 septembre dernier ses programmes avec Radio Liberté.Lire également ICI