DAB+ métropolitain : Skyrock Klassiks sélectionnée

Skyrock Klassiks n’est pas nouvelle. Elle existe déjà depuis quelque temps en webradio, et bénéficie d’une émission hebdomadaire tous les week ends sur Skyrock. Fort de désormais 30 ans de catalogue de titres, et toujours dans le top des musiques actuelles, le format rap a une légitimité incontestée pour une présence renforcée sur les ondes. Et qui mieux que Skyrock, qui prit le risque du virage rap dès 1996, pour l’incarner.

Skyrock Klassiks, ainsi que les 24 autres radios nationales du DAB+, arriveront dès juillet 2021 sur l’axe Paris Lyon Marseille, avant de s’étendre progressivement sur le reste du territoire. Souhaitons lui bonne chance pour ce lancement.