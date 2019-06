DAB+ : les radios nationales ont désigné leurs opérateurs de multiplex

Aux termes de la loi, les radios disposaient d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 24 juin 2019, pour désigner conjointement les opérateurs de multiplex. Ces sociétés sont en charge de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des programmes.

Les éditeurs ont proposé, dans les délais requis, la société "Opératrice du multiplex M1" pour le multiplex M1, (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons, RTL, Fun Radio, RTL 2, Radio Classique, Skyrock, M Radio, Latina et Air Zen) et la société "OpeNMux" pour le multiplex M2 (France Inter, France Musique, France Culture, France Info, FIP, Mouv’, Europe 1, Virgin Radio, RFM, RMC, BFM Business et BFM Radio).