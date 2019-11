Cristian Măcelaru nommé directeur musical de l’Orchestre National de France

Cristian Măcelaru aura pour double mission de confirmer l’importance de la musique française dans le répertoire de l’orchestre, et de renforcer le rayonnement et la place du National à Paris, dans les territoires ainsi qu’à l’international. Ces ambitions s’inscrivent dans le cadre du projet de Radio France pour la musique et donneront l’occasion de renforcer les synergies que le National entretient avec les autres formations de la maison et avec les antennes de Radio France, au premier rang desquelles France Musique.

Emmanuel Krivine est le directeur musical de l’Orchestre National de France jusqu’à la fin de la saison 2020/2021. Il gardera une relation étroite avec l’Orchestre en devenant chef principal invité pour les trois saisons suivantes.