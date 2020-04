Covid-19 : une grille repensée pour Écho FM

Un nouveau rendez-vous diffusé du lundi au vendredi diffusé en direct a été imaginé en quelques heures par Didier Cornet, directeur de la station. Une tranche horaire qui se veut résolument interactive. L'idée étant de donner la parole à tous, en priorité aux auditeurs, acteurs ou témoins d'une initiative de solidarité. Les responsables politiques locaux, départementaux et régionaux sont également invités à s'exprimer pour faire le point sur la situation liée au coronavirus et aux conséquences sur notre vie quotidienne.

D'une durée habituelle de 2'30, le flash info de la rédaction a été transformé en journal avec une durée allongée à 8'. Derniers bilans régionaux, voire locaux du coronavirus, conséquences économiques et sociales, le journal aborde cette actualité bouleversée, tout en tentant de rendre ce rendez-vous le moins anxiogène possible à travers ces fameuses initiatives de solidarité qui se multiplient, y compris le territoire couvert par Écho FM, qui s'étend de l'Avesnois (Nord) jusqu'au Laonnois (Aisne).