Covid-19 : les radios associatives souhaitent un délais supplémentaire pour le FSER

En première ligne sur les informations sanitaires de proximité, les alertes locales et les dispositifs d’accueil et d'urgence, avec une mobilisation de leurs équipes 24/7, les radios locales et associatives se retrouvent aujourd’hui confrontées, elles aussi, aux conséquences des règles sanitaires qui évoluent au jour le jour. "On note une perte de revenus des petites entreprises de radiodiffusion, telles les radios associatives, liée aux annulations de campagnes publicitaires et celles relatives aux messages d'intérêts collectifs et généraux. De nombreuses radios font état d'interventions annulées ou reportées sine die telles les ateliers pédagogiques radiophoniques dans établissements scolaires, dans les EHPAD, les prisons, les établissements médicaux sociaux et les bibliothèques. Ces annulations sont délétères pour le budget des radios associatives. En matière d'intervention culturelle locales, des plateaux artistiques sont partout annulés, des concerts et manifestions musicales locales que les radios organisent ou parrainent" fait remonter le SNRL.