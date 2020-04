Covid-19 : les auditeurs de Radio France invités à participer à un grand chœur virtuel

Alors qu’une crise sanitaire inédite impose le confinement à des millions de personnes, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et le Théâtre du Châtelet se mobilisent pour rester connectés avec le public et rester virtuellement ouverts à tous. Une association pour proposer à tous un grand événement choral et participatif en collaboration avec France Musique et avec le soutien de France Télévisions. Pour organiser ce grand chœur "Le temps d’une chanson", sous l’impulsion de Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France, Lise Borel, Clémence Vidal, Victor Jacob et Louis Gal, tous anciens élèves de la Maîtrise de Radio France, ont préparé des tutoriels vidéo déclinés en quatre voix, soprano, alto, ténor, basse, pour permettre à tous de chanter une version de "La Javanaise" arrangée par Lise Borel.