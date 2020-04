Covid-19 : l'impact de la crise dans les médias en Outre-mer

Depuis la semaine 12 et le début du confinement, plus de 55% des annonceurs Outre-mer ont cessé de communiquer créant une perte de CA pour le secteur de plus de 7 M€ brut, en seulement 3 semaines. En lissant une diminution fixe de 70% de leurs recettes publicitaires (constat réalisé sur la semaine 14), on peut estimer à la fin du mois de mai 2020, une perte cumulée de plus de 20 M€ du marché publicitaire en Outre-mer. "Il faut s’attendre, si aucune solution n’est trouvée, à la disparition des médias les plus fragiles et à des réductions d’effectifs drastiques dans les rédactions et les régies médias" (...) "Le monde des régies publicitaires sait que ce ne sont pas les communications institutionnelles qui lui permettront de compenser la chute brutale des investissements privés" fait remarquer Media Conseil Antilles qui a réalisé cette étude.