Covid-19 : impact économique alarmant pour les radios associatives en Pays de la Loire

La FRAP rappelle qu'il existe quatre grands axes de diversification de ressources pour les radios associatives : "les ateliers radiophoniques, les régies publicitaires, le mécénat et l’évènementiel. Pour y répondre, nombreuses sont les radios qui ont procédé ces dernières années au recrutement de nouveaux profils. L’analyse à chaud de certaines activités n’est pas possible. Nous ne pouvons par exemple pas évaluer avant 2021 la hausse ou la baisse du mécénat dans les radios associatives. Pour autant, à la sortie du confinement, la perte est évaluée à plus de 93 000€ pour l’ensemble des radios de la FRAP".