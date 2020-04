Covid-19 : franceinfo apporte son soutien à la presse écrite

Pendant cette crise sanitaire qui perturbe et bouleverse les médias, franceinfo soutient la presse écrite particulièrement touchée. Au micro de franceinfo, tous les soirs, du dimanche au vendredi, le directeur de la rédaction ou le rédacteur en chef d’un journal - national ou régional - met en lumière le numéro et la Une du lendemain. Cette série d’entretiens débute ce lundi 20 avril, avec Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien-Aujourd’hui en France. Demain soir, franceinfo accueillera Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro. Et dans les jours à venir, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l’Equipe et bien d’autres porteront à l’antenne leur travail et leur engagement pour continuer d'informer et d'accompagner les Français.

À retrouver tous les soirs à 21h40, 23h40 et le lendemain à 6h20, sur l’antenne de franceinfo.