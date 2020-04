Covid-19 : des signes encourageants pour le marché publicitaire de la radio

Le média semble bénéficier d'un rebond des recettes brutes, avec une hausse de 19% sur la semaine 14 (30 mars - 5 avril) par rapport à la semaine précédente. L'indicateur reste en forte baisse de 26% depuis le début de la crise et des premières mesures de confinement. Sur cette même semaine 14, les durées et nombre de spots ont repris des couleurs en hausse de 13% et 9% respectivement.

Dans le détail, certains secteurs ont maintenu voire augmenté leurs investissements sur le média. Dans les services, les messages de prévention du secteur public liés au Covid-19 ont porté le marché, ainsi que les campagnes de recrutement de l'APEC et de l'Armée de Terre. Dans l'alimentation, Label Rouge a été fortement présent ainsi que France Agri Mer et Leader Price. Enfin, l'édition a augmenté ses prises de parole, notamment le secteur des livres audio et particulièrement la plateforme Audible d'Amazon.