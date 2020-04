Covid-19 : Tryo et Alouette, solidaires pour les Hôpitaux de France

Alouette, toujours plus solidaire, reversera 2 euros pour chaque participation à ce jeu à la Fondation des Hôpitaux de France.

Durant toute la durée du confinement, Alouette se mobilise pour accompagner les auditeurs en relayant des initiatives positives et des messages de soutien à l’antenne, sur alouette.fr et sur ses réseaux sociaux avec le hashtag # UnPeud'Amour.