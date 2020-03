Covid-19 : Radio Cristal veut faire de "la radio contre l'isolement"

Alors que beaucoup de Normands s’apprêtent à rester à la maison, Radio Cristal va tout mettre en œuvre pour les accompagner et les décloisonner : "Parce que tout va très vite et que l’inquiétude grandit, notre équipe reste à votre écoute et vous donne la parole. Ce lundi, à partir de 6h Radio Cristal ouvre son antenne aux auditeurs, aux spécialistes, aux institutions. Toute la journée, chacun pourra intervenir en appelant la radio au 02 31 53 11 11".

Par ailleurs, l'équipe de Radio Cristal propose, de 18h à 19h, une émission spéciale avec Bertrand Laval, médecin urgentiste au Samu27 qui répondra aux questions des auditeurs.