Covid-19 : Radio Cristal poursuit ses actions en soutien aux Normands

Une grille aménagée mais qui maintient un maximum d’émissions en direct pour donner la parole aux auditeurs et rendre leurs journées moins longues à la maison. Partages et témoignages sont au menu avec des auditeurs qui peuvent s’exprimer à tout moment en appelant la radio. Radio Cristal invite également les enfants à raconter leur confinement. Ils écrivent une lettre avec l’aide de leurs parents puis l’enregistrent via l’icone située en bas à droite sur maradiocristal.com (ce service d’enregistrement audio en ligne est produit en partenariat avec la société VoxM).