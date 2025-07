Tendance Ouest lance un podcast de confidences

Porté par Rodolphe de la Croix, ce format part à la rencontre de personnalités normandes connues… ou qui méritent de l’être. Des récits de vie, des bifurcations imprévues, des tournants intimes, autant de moments qui ne tiennent parfois qu’à un mot, une rencontre, un choix.Pour inaugurer cette série, l’artiste normand Fatbabs (beatmaker hip-hop et reggae), récemment nommé aux Grammy Awards 2025 et compagnon de route de Naâman, s’est prêté au jeu de la conversation vraie. Originaire d’un petit village de Normandie, il revient sur son parcours, sur les bienfaits du voyage, sur ses souvenirs de scène, mais aussi sur son lien indéfectible avec Naâman, chanteur normand disparu en décembre dernier.Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur la plateforme podcasts.tendanceouest.com