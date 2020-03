Covid-19 : RCF Radio réunit les Chrétiens des Hauts-de-France

En lien avec la maison Saint-André, qui regroupe des jeunes prêtres et séminaristes à Lille, la radio propose du lundi au vendredi une messe quotidienne à 18h30 à l’antenne et sur sa page Facebook. Le week-end la radio propose également aux auditeurs de suivre en direct à 18h15, un culte protestant le samedi et une messe le dimanche. Par ailleurs la radio à créée un groupe Facebook "Coronavirus : prions ensemble dans les Hauts-de-France" afin de mettre en lien les chrétiens de la région et partager les initiatives et messages desdifférentes paroisses et églises. Enfin, un répondeur spécial 07 55 719 215 ainsi qu’une adresse email, priere@rcf.fr , ont été créés afin de recueillir les messages et intentions de prières des auditeurs...