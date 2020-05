Covid-19 : Jean-Eric Valli : "Nous avons assuré la continuité du lien social"

"Beaucoup de nos confrères nationaux ont dû limiter leurs programmes en régions, voire même les couper, et ce sont nos 130 radios qui ont assuré cette continuité la continuité de l'information et du lien social au coeur des territoires" a d"bord rappelé le président des Indés Radios. Jean-Éric Valli a ensuite mis en exergues quelques réalisations portées par plusieurs stations indépendantes durant ces deux mois de confinement : Tendance Ouest en Normandie "qui a métamorphosé sa grille des programmes (...) et qui a lancé des podcasts dédiés" ou encore Wit FM en Gironde, Radio Scoop en Auvergne-Rhône-Alpes, Hit West dans l'Ouest, K6FM en Côte d'Or qui a apporté son aide au commerce local...