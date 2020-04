Covid-19 : France Bleu renforce son lien de proximité avec les internautes

Dans les stations locales, les actions concrètes au service des Français se multiplient. Des offres d’entraide sont recueillies et ensuite diffusées à l’antenne de France Bleu Armorique, France Bleu Hérault, France Bleu Occitanie, France Bleu Paris… Des professionnels de la santé (psychologue, kinésithérapeute…), du sport, mais aussi de la méditation, de la cuisine et même des animaux de compagnie proposent sur France Bleu des chroniques pour mieux vivre la période de confinement.

Enfin, le réseau local de Radio France promets "des artistes chez eux et en exclusivité pour France Bleu et ses internautes sur francebleu.fr". Ainsi, Slimane et Vitaa, Clara Luciani, Silvan Areg, Gauvain Sers, Rose, Antoine Élie adressent des messages de soutien et des conseils aux internautes. D’autres grands noms de la chanson française offrent également en exclusivité pour France Bleu des mini-concerts comme Alain Souchon, Boulevard des Airs, Thomas Dutronc.