Covid-19 : France Bleu Normandie Calvados et Orne en télétravail temporaire

Le lien avec les auditeurs reste intact. Un numéro 0800 normand est mis en place afin qu’ils puissent continuer à témoigner sur leur radio France Bleu Normandie. "Je voudrais aussi rassurer nos auditeurs du Calvados et de l’Orne, qui dès demain matin, entendront les voix familières de France Bleu Normandie (Calvados + Orne) grâce à des interventions dans les tranches du matin. En effet, sur cette zone de couverture, France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie (Seine-Maritime + Eure) prennent le relais avec les animateurs et journalistes qui – de chez eux en télétravail – contribuent aux nouvelles émissions mises en place pour couvrir aussi l’actualité du Calvados et de l’Orne" a également indiqué Jean-Emmanuel Casalta. En effet, les trois stations normandes mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de leur mission d’information locale et préserver le lien social. Ainsi, France Bleu Normandie (Calvados + Orne) continue aux heures de forte audience, en particulier entre 6h et 12h, à délivrer des informations et à offrir des programmes aux auditeurs du Calvados et de l’Orne afin de maintenir son offre de service public de proximité.