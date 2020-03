Covid-19 : Europe 1 reversera l'argent récolté du 3921 à l'Institut Pasteur

Dans cette période de crise sanitaire, Europe 1 adapte ses programmes dès ce lundi 16 mars. Toutes les émissions sont concernées : "La France Bouge" de Raphaëlle Duchemin propose une semaine spéciale mobilisation et solidarité aux auditeurs et s'intéressera aux problématiques qui touchent les entreprises via les témoignages d’acteurs de la vie quotidienne et du milieu associatif. L'émission"Hondelatte Raconte" de Christophe Hondelatte mettra met en lumière les récits et témoignages des auditrices et auditeurs en direct. Europe 1 ouvre son antenne et veut participer activement à l'élan de solidarité et d'entraide : l'argent récolté durant l'opération #RadioOuverte via le 3921 (0.50 euro la minute) sera reversé à l'Institut Pasteur.



"Des tranches d'informations aux émissions, toute l'antenne d'Europe 1 est mobilisée pour apporter toutes les réponses nécessaires pour une meilleure compréhension et gestion du quotidien" précise la station.