Covid-19 : DKL Dreyeckland reste mobilisée

Une partie des salariés a été immédiatement invitée à télétravailler afin de réduire les contacts entre eux. Un dispositif antenne à distance a été mis en place en quelques jours, dès début mars, et notamment pour l'équipe de la Matinale dans laquelle 5 personnes se côtoient de près chaque matin. L'intégralité des équipes a basculé en télétravail le 17 mars, y compris administratives, avec un pré-requis : la continuité des programmes et notamment de la matinale qui reste en direct et en Facebook Live avec ses animateurs et ses journalistes qui inter-agissent ensemble au plus près des événements et des auditeurs.





Par ailleurs, les journaux locaux restent en direct, avec un journaliste à Strasbourg et deux journalistes à Mulhouse. Une ligne téléphonique spéciale à destination des auditeurs et liée à la crise sanitaire a été ouverte dès le 13 mars afin d'interagir avec les auditeurs qui sollicitent ou proposent de l'aide.