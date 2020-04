Covid-19 : Africa Radio mobilise ses équipes en France et en Afrique

Africa Radio est aussi présente sur les réseaux sociaux avec des vidéos consacrées à la santé. "C'est un dispositif que nous avions avant le début de l'épidémie", explique Salah Eddine Gakou, journaliste et Community Manager de la radio. "Depuis octobre nous comptabilisons 2.2 millions de personnes atteintes par ces vidéos, avec bien sûr un pic depuis le début de la crise". Enfin, Africa Radio débute cette semaine la diffusion de messages dans six langues africaines sur ses antennes en Afrique. En partenariat avec une société de production de Bamako "Saokiss Picture" qui a produit les messages vidéos et audio. La radio a enregistré une partie des langues dans son studio d'Abidjan.

"Nous avons appliqué nos procédures apprises avec le VIH et avec Ebola" conclut Dominique Guihot. "Et la relation ancienne et solide avec Santé Publique France nous aide beaucoup à avancer".