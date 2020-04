Covid-19 : 4 journées spéciales sur Tendance Ouest

Comment les secteurs de l'information, du sport, de la culture et de l'agriculture font-ils face en Normandie à cette crise sanitaire sans précédent ? Analyses, témoignages, reportages… Tout au long de ces journées, la parole sera donnée aux acteurs et aux experts de ces milieux.

Rendez-vous notamment sur l'antenne de Tendance Ouest dans "Paroles d'expert" à 12h05 et 18h05, dans "Vos questions, nos réponses", toutes les heures de 6h à 20 h, ainsi que dans chaque édition d'information.