Covid-19 : 100% ouvre son antenne aux... Talents Confinés

Inutile de rappeler que les Occitans ont du talent... Musiciens, chanteurs, comiques, cuisiniers... la liste est longue. Dans un premier temps, ils sont invités à laisser un message et leurs coordonnées sur le "répondeur solidaire" de 100% au 09 72 47 32 86.

Et, dans un second temps, 100% leur ouvrira l'antenne pour dévoiler et faire connaître leurs talents. L'opération se déroule toute cette semaine...

Le réseau régional diffuse ses programmes de Cahors à Foix, de Pau à Perpignan en passant par Toulouse.