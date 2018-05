Coup de jeune sur la fiction à la radio

Quand on parle fiction, on pense forcément à France Culture, le berceau des sagas et des feuilletons. Les premières sont arrivées sur les ondes dans les années 90 et elles sont toujours là, malgré un renouveau du genre. Blandine Masson, conseillère pour les fictions à France Culture, doit fournir six heures et demie de contenus chaque semaine. "Nous avons le feuilleton du dimanche soir, une fiction de genre le samedi, également un rendez-vous le mardi. Je ne dirais pas que la fiction est plus présente en termes de volume horaire, mais elle a plus de présence. Elle est maintenant sur des heures de grande écoute."

Plus d’exposition et de légitimité… Pour Blandine Masson, cet âge d’or est surtout dû à une nouvelle génération d’auteurs et de réalisateurs : "Ils ont compris que l’auditeur était plus exigeant. Il faut le surprendre, planter le décor ! À France Culture, nous multiplions maintenant les collaborations avec l’Orchestre national et avec des voix stars, comme Isabelle Adjani. Il y a un vrai coup de jeune sur un format qui commençait à se ringardiser. Nous aurons, par exemple, cet été à Avignon, un projet autour de Gatsby le magnifique, avec le rappeur Sofiane."