Congrès annuel du SNRL : les inscriptions sont ouvertes

Le SNRL (Syndicat National des Radios Libres) a donc choisi la ville de Montpellier pour y tenir son prochain congrès annuel en partenariat avec la Ville de Montpellier, le département de l’Hérault, la Région Occitanie et en lien avec les équipes de Divergence FM, Radio Campus Montpellier, Radio Clapas, et du Club de la Presse Occitanie. "Le congrès de Montpellier est l’occasion de montrer que le défi à relever est celui d’un renouvellement du média radio, de proposer une "Intuitive Smart Radio", la radio intelligente connectée au territoire, média citoyen du futur et de l’innovation" explique le syndicat qui fédère en France les radios associatives.

"Contre toute attente, explique le SNRL, les médias mainstream et les plate-formes mondiales des réseaux sociaux se convertissent dans une information ciblée, communautaire et hyper localisée en investissant des milliards, bousculant au passage les entreprises de la radiodiffusion. Si rien n’est fait, on risque de détruire les équilibres élémentaires qui fondent l’économie locale et le lien social dans nos villes, nos quartiers et nos campagnes".