Conférences de presse : que font les radios cette rentrée ?

À RTL, le rachat par le groupe M6 est passé par là. Cette année, le pôle radio sera fondu dans la grande conférence de rentrée de M6, le mardi 4 septembre en fin d'après-midi. La question est de savoir qu’elle place sera laissée aux trois stations RTL, Fun et RTL 2, au milieu de la galaxie télévisuelle. Le jeudi 6 septembre à 9 heures, Europe 1 présentera sa nouvelle grille des programmes (archi connue depuis des semaines, après un plan média impressionnant et une couverture presse record). Laurent Guimier et son équipe donneront leurs premières impressions et devraient dévoiler tout un volet autour de la stratégie numérique avec le lancement de podcasts natifs. La date du déménagement des locaux vers la rue des Cévennes dans le 15 arrondissement de Paris devrait être dévoilée. Cette année, relance d’Europe 1 oblige, RFM et Virgin Radio devraient se passer de grand raout de rentrée.