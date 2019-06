Comment Majelan veut révolutionner l'audio non musical

"Dans Majelan Plus, il n'y a aucun contenu que vous retrouverez en gratuit". Ainsi, le label Majelan Studio issu de productions originales explore de nouvelles écritures sur des thématiques et des voix connues du public en ciblant toute la famille. Des partenariats notamment avec l'INA ont été signés avant d'autres à venir dans les prochains mois.

Dès aujourd'hui, 20 programmes payants, dont 7 contenus orignaux.

Des programmes sous forme de séries qui s’adressent à toute la famille, avec un nouvel épisode chaque semaine, parmi lesquels :

• « MAUPASSANT(S) » : les nouvelles de Guy de Maupassant interprétées par Claire Chazal,

Michel Drucker, Laurence Ferrari, Jean-Luc Reichmann ...

• "Mais Pourquoi Je Dois ?", un programme didactique destiné aux tout-petits

• "Kit de survie pour révisions à l’arrache" : des conseils pour bien vivre les révisions à

destination des lycéens et étudiants, par Radouane Abbassi, professeur de mathématiques et

rappeur

• "Tu deviendras Grand" : une première saison de 6 épisodes narrés par Franck Ferrand pour

découvrir la jeunesse méconnue des grands personnages historiques : Jeanne D’Arc, Alexandre Le

Grand....

• "Eh bien, Dansez Maintenant !" : Les fables de La Fontaine jouées par des comédiens de renom, du monde du dessin animé et des personnalités politiques réunis par Muriel Mayette

• "Wesh Coast" : un programme décalé et sans filtre sur les aventures d’Anthon Mehl à Los Angeles

• "Flow, l’atelier oratoire" : un programme qui réunit les personnalités de l’art oratoire : Serge Money, Alex Vizorek, Thomas VDB...

En plus de ses créations originales, Majelan proposera une sélection de programmes audio d’oeuvres cultes de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) comme les enquêtes de Sherlock Holmes, les aventures du gentleman cambrioleur Arsène Lupin ou encore une série d’entretiens avec Romain Gary, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et tant d’autres...

Majelan Plus permet également de revivre les entretiens de Mouloud Achour dans l’émission "Clique " sur Canal+, les leçons d’éducation de Françoise Dolto ou bien les Conférences de Sara Yalda.