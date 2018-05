Comment Google va booster l’écoute de podcasts

Si sur Android, il est possible de s’abonner et écouter des podcasts, c’est le moteur de recherche qui est entrain d’intégrer une nouvelle application de référencement de ces fichiers audios, à l’image des rubriques Images ou Vidéos. Il est possible de partager les podcasts sur l’ensemble des appareils Google, que ce soit les smartphones ou les assistants vocaux Google Home. A l’image de Google News, les podcasteurs devront respecter certaines règles pour pouvoir y être référencé. bien sûr. Ce service vient d’être lancé aux États-Unis : l’objectif de Google est clair : doubler le nombre d'écoutes de podcasts dans le monde d'ici deux ans.