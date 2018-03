Colombie: les radios communautaires comme acteurs de changement

Garantir la diversité des médias est crucial pour la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les médias sont des catalyseurs, des producteurs, des pourvoyeurs, des distributeurs, des diffuseurs et des médiateurs d'une gamme dynamique de contenus culturels et artistiques, quels que soient les moyens et les technologies utilisés. Les médias de service public sont également l'un des 11 domaines de suivi de la mise en œuvre et de l'impact de la Convention.

La radio est l'une des industries ayant le plus fort potentiel pour promouvoir la diversité des médias et élargir les choix culturels des populations, que ce soit en mettant en valeur les contenus locaux ou en servant de forum pour des voix souvent ignorés et leurs expressions culturelles.