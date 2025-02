"Classique & Mix" ou quand le classique rencontre l’électro avec FIP

Depuis sa création, Classique & Mix s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les mélomanes curieux et les amateurs de découvertes musicales. Conçu par l’Orchestre Philharmonique de Radio France et FIP, ce projet illustre l’envie de briser les barrières entre les genres et de créer des ponts entre les publics.

La soirée du 28 février à l’Auditorium de Radio France ne sera pas le seul moment pour profiter de ce programme. La première partie du concert, consacrée aux Variations Enigma, sera également jouée le jeudi 27 février et diffusée en direct sur France Musique, offrant ainsi une ouverture à un public encore plus large.