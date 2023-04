Cinq romans pour le "Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires"

Le jury, présidé par la journaliste Wendy Bouchard, est composé de Christian Astolfi, lauréat de l'édition 2022, Frédéric, un auditeur de France Bleu Gascogne, Linda Pommereul de la Librairie Doucet (Le Mans), Angèle, une lectrice de la revue PAGE des Libraires, Delphine Stehlin, une bibliothécaire, et de Magdalena Auvinet (Triple L de Mag), une influenceuse littéraire. Cette année, la compétition est 100% féminine avec 5 œuvres en lice : "Reste" d’Adeline Dieudonné, "La Grande Ourse" de Maylis Adhémar, "Les Mangeurs de nuit" de Marie Charrel, "Des lendemains qui chantent" d’Alexia Stresi et "Il n'y aura pas de sang versé" de Maryline Desbiolles.

France Bleu organise deux prix littéraires : le "Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires" avec le réseau PAGE (9e édition) et le "Prix de la BD France Bleu" en association avec ActuaBD.com (3e édition).