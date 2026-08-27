Christophe Barbier et Nathanaël de Rincquesen rejoignent RCF Notre Dame

RCF Notre Dame fait évoluer sa grille avec plusieurs rendez-vous consacrés au décryptage de l’actualité politique. Dès lundi, les auditeurs retrouveront tous les jours Nathanaël de Rincquesen à 7h38, Christophe Barbier à 6h35 et 16h30 ainsi que Louis Daufresne à 9h. Le vendredi, Sophie de Ravinel interviendra à 11h et Clotilde Brossollet à 14h30.

La radio chrétienne présente ces nouveaux rendez-vous en direct comme un moyen de décrypter les enjeux de cette année électorale. Selon RCF Notre Dame, les 25 millions de chrétiens en France bénéficient ainsi, avec la nouvelle grille de RCF Notre Dame, de rendez-vous politiques quotidiens destinés à éclairer et décrypter l’actualité "dans un climat apaisé et audacieux".