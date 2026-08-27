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Jeudi 27 Août 2026 - 11:20

Christophe Barbier et Nathanaël de Rincquesen rejoignent RCF Notre Dame


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RCF Notre Dame renforce sa rédaction et installe de nouveaux rendez-vous politiques en direct pour cette année électorale. Dès lundi, Nathanaël de Rincquesen, Christophe Barbier et Louis Daufresne interviendront quotidiennement. Sophie de Ravinel et Clotilde Brossollet compléteront le dispositif le vendredi sur le réseau des 65 radios chrétiennes.



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RCF Notre Dame fait évoluer sa grille avec plusieurs rendez-vous consacrés au décryptage de l’actualité politique. Dès lundi, les auditeurs retrouveront tous les jours Nathanaël de Rincquesen à 7h38, Christophe Barbier à 6h35 et 16h30 ainsi que Louis Daufresne à 9h. Le vendredi, Sophie de Ravinel interviendra à 11h et Clotilde Brossollet à 14h30.
La radio chrétienne présente ces nouveaux rendez-vous en direct comme un moyen de décrypter les enjeux de cette année électorale. Selon RCF Notre Dame, les 25 millions de chrétiens en France bénéficient ainsi, avec la nouvelle grille de RCF Notre Dame, de rendez-vous politiques quotidiens destinés à éclairer et décrypter l’actualité "dans un climat apaisé et audacieux".

Un réseau de 65 radios chrétiennes locales

RCF Notre Dame indique réunir 1.3 million de personnes à l’écoute en semaine, selon Médiamétrie HDE 2025. Le réseau national rassemble 65 radios chrétiennes locales et est diffusé sur 270 fréquences FM, 150 fréquences DAB+ ainsi que sur internet.
RCF Notre Dame est issue de la fusion des radios RCF et de Radio Notre Dame et s’appuie sur une équipe de 3 500 salariés et bénévoles installée dans toute la France. La radio chrétienne généraliste indique décrypter le monde "avec audace à la lumière de l'Évangile, loin du buzz et au cœur du sens".


Tags : Christophe Barbier, journaliste, Nathanaël de Rincquesen, RCF Notre Dame, rédaction



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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