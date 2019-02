Chérie : un concert avec Patrick Bruel à Lille

Le chanteur interprétera en live, plusieurs de ses titres devant 1 000 auditeurs présents. Un avant-goût de son concert prévu au Zénith de Lille fin février. Notamment les titres de son nouvel album "Ce soir on sort", certifié platine, en deux mois seulement et emmené par les titres "Tout recommencer" et "Pas eu le temps". L e18 février prochain, à partir de 18h, Chérie nord s’installera en direct du centre commercial Euralille avec Patrick Bruel. Pour cette émission spéciale, animée par Stéphane Sloma, le chanteur se confiera sur son nouvel album et offrira au public présent les toutes dernières places pour son concert privé. Par ailleurs, des places sont à gagner sur l’antenne Chérie Nord (Chérie Lille et Chérie Valenciennes 93.9), sur cherie.fr et sur les réseaux sociaux chérie jusqu’au 18 février inclus.