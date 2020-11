Champagne FM au secours du commerce local

Livraisons à domicile, "click and collect", ventes sur les marchés ou dans les commerces autorisés à rester ouvert : les initiatives sont nombreuses et méritent d'être encouragées. L'émission, animée par Nico "Super-héros", donne également la parole aux clients attachés au commerce local. "Beaucoup de ces petits commerçants subissent la double peine", souligne Thierry Steiner, directeur de Champagne FM. "Ils sont contraints de baisser le rideau alors que les géants du numérique continuent de vendre des vêtements, des livres ou de l'électroménager. Au moment du premier déconfinement c'est sur nos radios que ces magasins ont choisi de communiquer en priorité", poursuit Thierry Steiner. "Il est évident que nous devons être à leurs côtés et les soutenir. Il en va de leur survie et de l'avenir de nos centre-villes".