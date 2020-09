Cet été, Fip a été écoutée par 663 000 auditeurs chaque jour

Par ailleurs, les webradios de Fip toujours autant écoutées. Elles poursuivent leur progression par rapport à l’été dernier : "Fip rock" totalise près de 670 000 écoutes chaque mois, en moyenne cet été (+16% en un an), "Fip groove" enregistre plus de 650 000 écoutes/mois, en moyenne cet été (+17%) et "Fip jazz" réalise plus de 550 000 écoutes/mois, en moyenne cet été (+8%). La webradio Pop, la petite dernière des webradios de Fip, lancée au début de l’été, connaît un démarrage très prometteur avec plus de 350 000 écoutes en août 2020Enfin, la marque Fip (antenne + radios web) se place 5e au classement ACPM des radios digitales avec 10.1 millions d’écoutes monde en août 2020 (lire également ICI ).