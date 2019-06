Ce soir, Sting devient animateur sur Nostalgie

Pendant une heure, l’interprète des titres à succès "Walking On The Moon", "So Lonely", "Message In A Bottle", "Desert Rose" ou encore "So Lonely", animera une émission totalement inédite et partagera un moment privilégié avec les auditeurs. Depuis la formation du groupe "The Police" en 1977 avec Stewart Copeland et Andy Summers, Sting est devenu une star internationale incontournable aux plus de 100 millions de disques vendus dans le monde.

Dans ce nouvel album, Sting a choisi de rendre hommage à ses nombreux succès musicaux et revisite son propre répertoire. Dans la foulée, il partira en tournée européenne : le coup d’envoi du "My Songs Tour" a été donné le 28 mai à Paris à la Seine Musicale...