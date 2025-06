Ce mercredi, Évasion propose un "Évasion Live"

Ce mercredi, Évasion déploie un dispositif radio et social à l’occasion de son événement annuel, l’Évasion Live. Organisé avec la mairie de Dammarie-lès-Lys, ce concert gratuit rassemble 4 000 auditeurs dans la salle de l’EPB La Cartonnerie. L’accès se fait uniquement sur invitation. L’antenne se mobilise dès 16h avec une émission en direct depuis les coulisses, proposant interviews, répétitions et ambiance de préparation.

Évasion mise sur la complémentarité entre la radio et les plateformes numériques. En parallèle de la diffusion, la station prévoit un "warm up" animé par le DJ LRC et le lancement du concert à 20h30 par Miss Seine-et-Marne. La programmation artistique inclut Vitaa, Amel Bent, Marine, Ridsa, Keen’V, Lénie, Linh et Jungeli. Photos, vidéos et extraits seront relayés sur les réseaux sociaux de la radio.