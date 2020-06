Ce lundi, Radio Notre Dame lance l'opération "Généros’été"

"Encourager le don à cette période permet de lisser nos rentrées financières et donc de nous aider à mieux gérer notre organisation" explique Radio Notre Dame. "Plus que jamais Radio Notre Dame a montré qu’elle était un vrai média de complément, unique et indispensable" rappelle son directeur, Bruno Courtois. "Nous avons été rejoints par de nouveaux auditeurs en quête d’une antenne à la fois réaliste et optimiste" ajoute-t-il. Rappelons que le modèle économique de Radio Notre Dame est basé sur les dons de ses auditeurs, et ces dons sont défiscalisés de l’impôt sur le revenu. Naturellement donc ses auditeurs témoignent leur soutien en fin d’année civile (date limite de la défiscalisation) et la radio perçoit donc 80% de ses revenus le dernier trimestre de l’année...L'organisation de l'opération " Généros’été " permet ainsi un étalement des dons pour plus de sécurité pour la radio.