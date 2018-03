Cats on Trees en direct sur 100%

100% créé l'événement et invite en exclusivité le groupe Cats on Trees, en direct et en public, avant la sortie de leur nouvel album "Néon". Les Toulousains Yohan et Nina, qui forment le duo des Cats on Trees, joueront en avant-première plusieurs titres de leur nouvel album. L'émission "100% Cats on Trees" sera diffusée ce lundi 12 mars entre 19h et 20h en direct sur 100% et en public depuis le cinéma CGR de Montauban. Pour assister en tant qu'auditeur VIP à cette émission spécial, il suffit de gagner ses places uniquement en écoutant 100% et sur le site web centpourcent.com.