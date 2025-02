Casablanca lance son festival du podcast

En clôture du festival, une Soirée Awards mettra à l’honneur les talents de l’écosystème podcast. Plusieurs prix seront décernés, parmi lesquels :



🏆 Meilleur podcast éducatif

🏆 Meilleur podcast de divertissement

🏆 Meilleur podcast de storytelling

🏆 Podcast émergent de l’année

🏆 Meilleur podcast marocain



En parallèle, un cocktail dinatoire et networking permettra aux créateurs, marques et médias d’échanger et de nouer des collaborations stratégiques. Le Podcast Festival Casablanca 2025 ambitionne de promouvoir la création locale et de fédérer une communauté autour du podcasting au Maroc. En mettant en lumière l’impact de ce format sur la communication, l’éducation et l’engagement social, cet événement souhaite inspirer et accompagner les talents audio de demain.

Que vous soyez podcasteur amateur, créateur de contenu, étudiant ou professionnel des médias, cette première édition est une opportunité unique pour explorer le potentiel du podcast et échanger avec des experts du domaine.