Cap sur la prochaine saison

En ce mois de juillet, cette fin de saison se déroulera en trois temps : le 12 juillet pour l’EAR National, le 19 juillet pour l’EAR Île-de-France et le 24 juillet pour l’EAR Local. Pour autant, la fin de cette saison est déjà effective depuis plusieurs jours. Les musicales ont réduit la voilure depuis le 30 juin et les radios du service public ont mis en place leur grille estivale depuis ce début juillet. S’il fallait ne retenir qu’une chose, ce serait sans hésiter les scores historiques de France Inter.

Le mercato ? Il y a encore dix ans, ce moment était très attendu et les pronostics allaient bon train. Progressivement, le mercato a perdu de sa superbe. Est-ce à dire que la radio ronronne ? Ou est-ce à dire que la situation globale, qui s’est tendue depuis la crise du Covid, appelle à la prudence ? Les deux, mon général !



Même si la concurrence est rude, parfois féroce et souvent épuisante, les Français continuent à aimer et à écouter la radio. Et la saison prochaine, leur fidélité ne devrait pas se démentir. Cette saison sera marquée par un déploiement soutenu du DAB+ (plus de 300 nouveaux émetteurs devraient être allumés en octobre pour atteindre les 60% de la population couverte). Voilà qui devrait enrichir l’offre et, mieux encore, procurer un confort d’écoute à des auditeurs de plus en plus exigeants.



On peut aussi dire que la radio devrait poursuivre sa montée en puissance sur l’ensemble du secteur numérique : flux complémentaires, applications, replays, podcasts natifs… sont des territoires encore inexplorés pour beaucoup de stations françaises qui ont tout intérêt à vite s’engouffrer dans cette brèche prometteuse.



D’ici là, c’est le temps des vacances qui prévaut. Dans une industrie comme la nôtre, qui va de plus en plus vite et qui rince les équipes, ces vacances sont un temps précieux.

À l’ombre ou au soleil, bonnes vacances.



Brulhatour