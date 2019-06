CNRA : 25e états généraux des radios associatives

Ces 25e États Généraux des Radios Associatives seront l’occasion de faire "entendre votre parole et d’exprimer les difficultés et inquiétudes face aux grands enjeux d’aujourd’hui : développement du DAB+, financements en baisse, inégalités territoriales".Autour des temps de parole, la CNRA proposera plusieurs nouveautés : une exposition de l’UNESCO dénommée "Femmes rurales sur les ondes" et un concours pour de courtes productions radiophoniques sur le thème des femmes. À ce propos, la date de dépôt des candidatures au ce concours a été prolongée jusqu'au vendredi 7 juin inclus. Pour vous inscrire, vous pouvez consulter le règlement ICI . Inscriptions au congrès annuel : ICI