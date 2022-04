CFM : 4 studios prochainement inaugurés

Ces deux jours seront pour les auditeurs de CFM l'occasion de découvrir comment des radios associatives se sont saisies des dernières innovations digitales pour la réalisation et la production de leurs contenus audio et vidéo. Ils permettront également de découvrir et comprendre le fonctionnement assez unique de ce réseau associatif à dimension régionale.

CFM, ce sont désormais 7 radios (Cahors, Caylus, Cordes-sur-Ciel, Lacaune, Montauban, Villefranche-de-Rouergue et Rodez). Par sa structuration, CFM n’est pas simplement une radio, mais un ensemble de médias qui collaborent entre eux. Le programme est ainsi diffusé sur 16 fréquences...