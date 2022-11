C'est presque déjà Noël sur Est FM

Rédigé par Brulhatour le Lundi 21 Novembre 2022 à 06:35 | modifié le Lundi 21 Novembre 2022 à 06:35

Chaque année, Est FM est une des rares radios françaises à proposer un programme musical consacré exclusivement à la thématique de Noël et des fêtes de fin d'année durant 72 heures non-stop. Sur son territoire d’Alsace et de Moselle, EST FM dispose de cinq fréquences : Ingwiller (69.8), Puberg (90.0), Saverne (100.7), Strasbourg (90.0) et Phalsbourg (97.7).