C’est la fête de la radio

Il ne vous aura pas échappé que ce numéro que vous tenez dans vos mains est un numéro spécial consacré à la 16e édition du Salon de la Radio et de l’Audio Digital. Car entre vous et cet événement annuel, c’est déjà une longue histoire d’amour qui ne s’est jamais démentie. Du Palais des Expos au Centre Étoile Saint-Honoré en passant par le Tapis Rouge et, pour la quatrième année consécutive sous cette Grande Halle de la Villette, ce rendez-vous s’est positionné comme le quartier général de la radio européenne.



Après les pays scandinaves en 2018, nous avons invité les pays de la péninsule ibérique. Les Portugais et les Espagnols sont de grands voyageurs, et traverser les Pyrénées ne les effraie pas. Une vingtaine de radios seront présentes durant ces trois journées à Paris pour rencontrer, échanger, partager et résauter.



Au fil des pages de ce numéro spécial, vous découvrirez les temps forts de cette nouvelle édition préparée par une équipe engagée et volontaire. Pour le reste, je ne peux que vous conseiller de déambuler dans les allées, discuter avec les exposants, assister aux conférences et applaudir les animations. C’est la fête de la radio durant trois jours !