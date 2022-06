C'est enfin l'été sur France Musique

À l’occasion d’anniversaires, ou tout simplement pour le plaisir de l’écoute et de la (re)découverte, les auditeurs entreront dans l’univers de musiciens, compositeurs, chanteurs, cheffes d’orchestre ou écrivains… Sept séries inédites pour retracer des destins tous aussi passionnants. Sans oublier l'escapade quotidienne devenue culte "Retour de plage" qui revient avec son lot de découvertes et de musiques les plus variées.

Enfin, après deux années bien compliquées, France Musique repart pleinement sur les routes des festivals pour les faire entendre : Aix-en-Provence, Marciac, Montpellier, Beaune, La Roque d’Anthéron, Prades en passant par Bayreuth, les Proms… France Musique réserve, à ses auditeurs, les premières loges.